Hamburg. In Winterhude ist in der Nacht zu Sonntag ein Konzert in der Golden Lounge am Überseering völlig aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei alarmierte gegen 2.10 Uhr der Sicherheitsdienst die Polizei, weil die Mitarbeiter am Einlass mit den Menschenmassen nicht mehr allein zurechtkamen. Zudem habe dort eine sehr aggressive Stimmung geherrscht, so Polizeisprecherin Evi Theodoridou: "Ein Problem war, dass viele Besucher eine Karte für das Konzert hatten, jedoch nicht mehr reinkamen, weil der Sal voll war."

Rund 450 Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Festsaal, in dem ein afrikanisches Konzert zu hören war. "Einzelne Personengruppen versuchten immer wieder, den Veranstaltungssaal zu betreten, was durch Polizeibeamte unterbunden werden musste", sagt Theodoridou. Der Veranstalter beendete letztlich zusammen mit der Polizei das Konzert.

Ein Polizist wurde gebissen

Dies habe die ohnehin schon aggressive Stimmung in dem Saal weiter angeheitzt. Zwei Männer sollen das Mobiliar in dem Festsaal beschädigt haben, in dem auch regelmäßig Hochzeiten gefeiert werden. Die beiden Männer wurden festgenommen, sowie ein weiterer Konzertbesucher. Zwei Festgenommene, 22 und 32 Jahre alt, kamen in Gewahrsam.

Um die Veranstaltung zu beenden und letztlich den Saal zu räumen, waren mehr als 20 Streifenwagenbesatzungen sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei vor Ort. Sieben Polizisten wurden bei Widerstandshandlungen leicht verletzt. "Ein Polizeibeamter erlitt eine Bisswunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste", sagt Evi Theodoridou.