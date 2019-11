Hamburg. In Fuhlsbüttel ist es am Sonnabendabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Laut Polizei war ein Auto auf dem Erdkampsweg gegen 22.40 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gepralllt. Der Fahrer stieg aus dem Unfallauto mit und lief davon. Zurück blieben zwei Insassen die leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt wurden.

Die Suche nach dem Fahrer blieb in der Nacht ohne Erfolg. Es könnte sich bei ihm um einen Polen handeln, da an dem Fahrzeug polnische Kennzeichen angebracht waren.