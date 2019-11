Hamburg. In der Nacht zu Freitag bemerkte ein diensthabender Feuerwehrmann in Hammerbrook den Schein von Feuer auf einem benachbarten Gelände eines Autohandels in der Wendenstraße. Drei Pkw brannten aus bisher ungeklärter Ursache, sieben weitere Fahrzeuge wurden durch Wärmestrahlung und Ruß beschädigt.

Drei brennende Autos in Hammerbrook

Das Feuer konnte durch die 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Rothenburgsort-Veddel gelöscht werden. Anschließend nahm die Polizei vor Ort die Ermittlungen auf.