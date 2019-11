Hamburg. Wegen eines Unfalls ist die Bundesstraße 5 (Bergedorfer Straße) am Donnerstagmittag einseitig gesperrt worden. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale hatte ein Autofahrer in einem Baustellenbereich in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Hamburg-Billstedt die Kontrolle verloren und war mit seinem Fahrzeug schließlich querstehend auf der verengten Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die B5, die in diesem Bereich als Kraftfahrstraße autobahnähnlich ausgebaut ist, musste daraufhin in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden.

Der Verkehr wird derzeit von der Anschlussstelle Mümmelmannsberg abgeleitet und über Kandinskyallee und Havighorster Redder an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auf der Ausweichstrecke kommt es nach Angaben der Verkehrsleitzentrale zu größeren Staus.

Von der Sperrung ist auch der HVV betroffen. Mehrere Buslinien mussten ihre Route ändern, es kam in Richtung Billstedt zu Verspätungen. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist noch nicht absehbar.