Hamburg. Aus noch ungeklärten Gründen hat der Fahrer eines Mercedes am Sonntagmittag in Steilshoop die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die C-Klasse krachte gegen 12 Uhr in den Eingangsbereich eines Gebäudes am Ruwoldtweg, durch den Aufprall fing der Wagen Feuer.

Der Fahrer und der Beifahrer des Wagens schwer verletzt, eine weitere Person, die ebenfalls in dem Wagen gesessen haben soll, erlitt leichte Verletzungen. Der Brand im Motorraum wurde wohl bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte durch Zeugen gelöscht.

Der Fahrer wurde unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht, auch der zweite Schwerverletzte soll in Lebensgefahr schweben. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden der Verkehrsunfalldienst und ein Sachverständiger hinzu gezogen. Der Ruwoldtweg ist während der Arbeiten voll gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge soll kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt sein.