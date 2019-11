Hamburg. Die Hamburger Feuerwehr hatte am Sonntagmorgen einen heiklen Einsatz zu bestehen, dessen Ausgang um 10 Uhr noch nicht sicher war. Nach einem Stromausfall in einer Kakaofabrik auf der Peute drohte eine fetthaltige Kakao-Masse zu explodieren. Hintergrund: Eine Vakuumpumpe, die mit Strom betrieben wird und verhindert, dass an 30 Tonnen Kakao Sauerstoff gelangt, war ebenfalls ausgefallen. Diese Masse hatte eine Temperatur von 170 Grad.

Explosionsgefahr in einer Hamburger Kakaofabrik auf der Peute

Foto: Michael Arning

Die Feuerwehr hatte einen sogenannten "dritten Alarm" ausgegeben, eine Eskalationsstufe zu normalen Einsätzen. Die Explosionsgefahr war noch nicht gebannt, aber von einem Löschboot wurde Strom bezogen, der die Pumpe der Kakaofabrik wieder in Betrieb nehmen sollte. Die Einsatzkräfte waren überzeugt, die Explosionsgefahr abwenden zu können.