Hamburg. Wegen eines Unfalls an der Station Billwerder Moorfleet sind die S-Bahnen der Linie S 21 am Sonnabendnachmittag vorübergehend nicht gefahren. Laut eines Feuerwehr-Sprechers bekamen die Retter gegen 16.40 die Meldung, dass eine Person von einem Zug erfasst wurde. "Dies hat sich jedoch nicht bestätigt", so der Sprecher. Als die Feuerwehr am Bahnhof ankam, lag ein Mann auf dm Bahnsteig und hatte eine Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, wollte der 47-Jährige an der Station Billwerder Moorfleet aus der S-Bahn steigen. Plötzlich seien die Türen zugegangen. Dabei sei der Mann zwischen die Bahn und den Bahnsteig gefallen.

Inzwischen haben Feuerwehr und Polizei ihren Einsatz beendet, sodass die S-Bahnen der Linie S 21 wieder fahren.