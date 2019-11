Hamburg. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel, die Szenerie glich einem Katastrophenfilm: Eine etwa 50 mal 20 Meter große Halle beim Hamburger Golf-Club Wendlohe an der Oldesloer Straße zwischen Schnelsen und Bönningstedt ist in der Nacht zu Freitag durch einen Großbrand komplett zerstört worden. Die Ausdehnung des Feuers war so heftig, dass ein sogenannter zweiter Alarm gegeben wurde.

Je 50 Feuerwehrleute aus Hamburg und Schleswig-Holstein bemühten sich seit kurz nach Mitternacht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. In der Halle, die bereits auf Schleswig-Holsteiner Gebiet liegt, war augenscheinlich Golf-Equipment gelagert. Die Einsatzkräfte mussten die Halle kontrolliert abbrennen lassen.

Diese Feuerwehren und Abteilungen waren beim Golfclub im Einsatz:

Stellingen

Alsterdorf

Führungsdienst B

Umweltdienst

Freiwillige Feuerwehr Schnelsen

Freiwillige Feuerwehr Niendorf

Freiwillige Feuerwehr Eidelstedt mit dem Bereichsführer aus Eimsbüttel

Freiwillige Feuerwehr Bönningstedt

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr

Gleichzeitig gab es Schwierigkeiten, Wasser aus einem weit entfernten Hydranten an den Brand zu bekommen. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, konnte die Wasserversorgung "über eine Wegstrecke von mehreren Hundert Metern mithilfe eines speziellen Schlauchwagens der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt und weiteren Löschwasserpumpen" eingerichtet werden.

Um das Übergreifen des Feuers auf eine Fahrzeughalle einzudämmen, mussten die Feuerwehrleute Rolltore mit Kettensägen aufschneiden. Menschen wurden offenbar nicht verletzt, der Sachschaden dürfte hoch sein.

Dieser Golfclub-Artikel könnte Sie auch interessieren:

Feuerwehr klärt auf Anfahrt Zuständigkeiten

Kurios: Noch auf der Anfahrt stellte der Einsatzleiter der ersten Löschgruppe fest, dass sich der genaue Einsatzort jenseits der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein befindet. Daraufhin wurden über die Rettungsleitstelle West zuständigkeitshalber die Freiwillige Feuerwehr Bönningstedt und weitere Kräfte alarmiert.

Golfclub Wendlohe brennt – die Bilder: