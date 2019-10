Hamburg. Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 21-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Sonntag einen 25 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 25-Jährige wurde bei einer schweren Auseinandersetzung, die sich gegen 3.30 Uhr zwischen zwei Gruppen an der Luruper Hauptstraße im Stadtteil Bahrenfeld ereignete, durch einen Stich im Bereich des Oberkörpers lebensbedrohlich verletzt. Die Mordkommission hatte die Ermittlungen aufgenommen, da es sich bei dem Angriff um ein versuchtes Tötungsdelikt handelte.

Polizei durchsuchte die Wohnung des Verdächtigen

Der 21-Jährige wurde in St. Georg vorläufig festgenommen. Zudem durchsuchten Beamte seine Wohnung in Eidelstedt, wo sie mutmaßliche Beweismittel sicherstellten. Der Mann ist der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt.

Am Montag soll der 21-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.