Hamburg. Die Hängepartie im Vollhöfner Wald im Hamburger Stadtteil Altenwerder hat sich auch am Sonnabend fortgesetzt. Noch immer seien mehrere Aktivisten in dem Waldgebiet, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Nach Angaben der Umweltschützer befanden sich am Sonnabendmorgen noch sechs Menschen in den Bäumen. Auf ihrem Twitter-Account hatten die Aktivisten am Morgen ein Foto von mehreren markierten Bäumen gepostet. Sie äußerten die Befürchtung, dass es sich dabei um Vorbereitungen für die Einrichtung einer Räumungsschneise handeln könne. Auf Nachfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass eine solche Räumungsschneise derzeit nicht geplant sei und man weiterhin abwarte.

Am Donnerstag, als die Polizei mit der Räumung eines Baumhauses in dem besetzten Areal begonnen hatte, waren die Umweltschützer auf umliegende Bäume geklettert, um sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen. Seither verharren sie auf den Bäumen, würden aber durch die Polizei mit Getränken und Lebensmitteln versorgt, teilte der Sprecher der Polizei mit.

Auch noch am Freitag: Ein Besetzer hängt in den Vollhöfner Weiden. Foto: Andre Zand-Vakili

Die Räumung im Vollhöfner Wald in Hamburg ging am Freitag weiter. Foto: Daniel Bockwoldt / Daniel Bockwoldt/dpa

Ein Polizist seilt einen der Besetzer ab. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die Polizei war am Morgen mit schwerem Gerät angerückt. Foto: imago/Jannis Große

Polizisten haben die so genannte "Mahnwache" am Zugang zum Vollhöfner Wald umstellt. Foto: André Zand-Vakili / HA



In mehreren Metern Höhe haben die Besetzer ein Baumhaus errichtet. Foto: imago/Jannis Große

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei mit der Räumung der Vollhöfner Waldes begonnen. Foto: André Zand-Vakili / HA

Die Besetzer haben Konstruktionen gebaut, die es der Polizei erschweren sollen, sie abzutransportieren. Foto: André Zand-Vakili / HA

Die Besetzer haben ein Baumhaus im Vollhöfner Wald errichtet. Foto: André Zand-Vakili / HA

Beamte einer Spezialeinheit der Bundespolizei (r.) klettern den Besetzern hinterher, um sie aus den Bäumen zu holen. Foto: André Zand-Vakili / HA



Polizisten an einem der Baumhäuser der Besetzer im Vollhöfner Wald. Foto: imago/Jannis Große

Ein Beamter der Polizei vor einem von der Feuerwehr aufgestellten Sprungkissen im Vollhöfner Wald. Foto: imago/Jannis Große

Die Polizei führt einen der Besetzer ab. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Aktivisten kritisieren Vorgehen der Beamten

Am Sonnabend kritisierten einige der Aktivisten in einer Mitteilung das Vorgehen der Beamten. Diese seien bei der Räumung sowohl mit ihrer eigenen Sicherheit als auch der der Aktivisten „extrem fahrlässig“ umgegangen. Der Polizeisprecher wollte diese Vorwürfe am Sonnabendvormittag nicht kommentieren.

Die Aktivisten hatten Mitte Oktober bekanntgegeben, dass der Wald besetzt sei und ein Baumhaus in dem Waldstück gebaut, um gegen eine geplante Rodung zu protestieren. Sie fordern, dass der Wald zum Naturschutzgebiet erklärt wird.