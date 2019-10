Aldi in Billstedt: Brutaler Überfall mit mehreren Verletzte

Hamburg. In einem Aldi-Markt im Hamburger Stadtteil Billstedt haben zwei Männer am Freitagabend bei einem brutalen Überfall mehrere Menschen verletzt. Einer der Täter verletzte einen 27 Jahre alten Supermarktangestellten mit einem Messer, konnte aber gefasst werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die beiden Männer betraten das Geschäft gegen kurz vor 20 Uhr durch die Ausgangstür und gingen nach Angaben der Polizei zielstrebig zu einer 41-jährigen Kassiererin, deren Kasse gerade geöffnet war. "Einer der Männer schlug der Frau gezielt ins Gesicht", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Sonntag. Dann griff er in die Kasse und verstaute einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten beide Täter aus der Aldi-Filiale.

Aldi-Überfall: Räuber kam in Polizei-Begleitung in Klinik

Einer der Täter kam jedoch nicht besonders weit: Vor dem Laden überwältigten ein Supermarkt-Mitarbeiter und ein Kunde zusammen den Verdächtigen, der zuvor in die Kasse gegriffen hatte. "Sie brachten ihn zu Boden, woraufhin er ein Messer zog und damit in Richtung des Supermarktangestellten stach", sagte Polizeisprecherin Kaluza. Der 27-Jährige erlitt bei der Attacke eine Schnittverletzung an der Hand – ebenso wie der Tatverdächtige selbst. Den beiden Zeugen gelang es, den mutmaßlichen Räuber am Boden zu fixieren, bis alarmierte Beamte eintrafen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Er kam unter polizeilicher und notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Aldi-Kassiererin von Kriseninterventionsteam betreut

Dieser Aldi-Markt in Hamburg-Billstedt wurde überfallen.

Foto: Michael Arning

Bei der Durchsuchung des 47-Jährigen entdeckten die Beamten das mutmaßlich geraubte Geld und stellten es sicher. "Auch sein Handy und das vermutliche Tatmesser wurden sichergestellt", so Kaluza. Nach Abschluss seiner Behandlung im Krankenhaus kam der Mann vor den Haftrichter. Auch der verletzte Supermarkt-Mitarbeiter wurde im Krankenhaus behandelt.

Die Aldi-Kassiererin und einige weitere Zeugen des Überfalls wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Sie standen unter Schock. Eine Sofortfahndung nach dem flüchtigen Täter blieb erfolglos.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

männlich

25 bis 40 Jahre alt

1,75 bis 1,85 Meter groß

kräftige Statur

"südländisches" Erscheinungsbild

dunkle Haare

olivgrüne Jacke

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

