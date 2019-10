Hamburg. Die Hamburger Polizei hat am Freitag die Räumung eines besetzten Areals im Vollhöfner Wald im Stadtteil Altenwerder fortgesetzt. Mehrere Aktivisten hingen am Morgen noch in luftiger Höhe an Seilen in den Bäumen, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Sie hatten dort die Nacht verbracht, nachdem am Vortag die meisten ihrer Mitstreiter in Gewahrsam oder festgenommen genommen worden waren.

Die Aktivisten hatten Mitte Oktober bekanntgegeben, dass der Wald besetzt sei und ein Baumhaus in dem Waldstück gebaut, um gegen eine geplante Rodung zu protestieren. Am Donnerstag war es den Beamten gelungen, das Baumhaus zu räumen. Insgesamt wurden 19 Aktivisten in Polizeigewahrsam beziehungsweise festgenommen. Sechs andere Aktivisten waren an Seilen gesichert bis zu 20 Meter hoch in umliegende Bäume geklettert, um sich dem Zugriff zu entziehen.

Vollhöfner Wald: Politische Debatte um Räumung

Die Besetzer fordern, den Wald zum Naturschutzgebiet zu erklären. Über die Räumung war eine politische Debatte entbrannt. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) twitterte am Donnerstag: „Ich bleibe bei meiner Einschätzung. Es gibt zur Zeit keine naturschutzfachliche oder zwingend rechtliche Notwendigkeit für eine Räumung. Das ist ein überflüssiger Einsatz.“ Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dennis Gladiator, warf Kerstan ein „falsches Spiel“ vor. Kerstan habe selbst der Fläche als Hafenerweiterungsgebiet im Senat zugestimmt.

Vollhöfner Wald

Ich bleibe bei meiner Einschätzung.

Es gibt zur Zeit keine naturschutzfachliche oder zwingend rechtliche Notwendigkeit für eine Räumung. Das ist ein überflüssiger Einsatz#Vollhöfnerwald — Jens Kerstan (@JensKerstan) October 24, 2019

Polizeigewerkschaft greift Hamburgs Umweltsenator an

Äußerst empört reagierte die Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) auf die Aussage von Umweltsenator Kerstan. "Es kommt eigentlich nie vor, dass ein Senatsmitglied öffentlich im Rundumschlag Entscheidungen des Ersten Bürgermeisters, des für die innere Sicherheit zuständigen Senators und der ausführenden Polizei kritisiert und als ‚überflüssig‘ bezeichnet", sagte Joachim Lenders, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg. Die Polizei sei es mittlerweile gewohnt, von Teilen der außerparlamentarischen Opposition und interessensgeleiteten Gruppen diskreditiert und diffamiert zu werden. "Dies von einem regierenden Senator zu hören, ist eine neue Qualität und aus unserer Sicht völlig inakzeptabel", stellte Lenders klar.

"Offenbar ist Senator Kerstan der Auffassung, dass eine rechtswidrige Besetzung und das Errichten illegaler Behausungen zu vernachlässigen sei, wenn es der ‚guten Sache‘ dient und bei einer bestimmten Wählerklientel ankommt", sagte Lenders weiter und war Kerstan Parteipolitik vor. "Im Senat scheinen wenige Monate vor der Bürgerschaftswahl die Nerven blank zu liegen, anders ist so ein Verhalten nicht zu erklären. Das diese politische Stimmungsmache auf Kosten der Polizei erfolgt, ist gelinde gesagt völlig daneben und Herr Kerstan weiß das auch.“