Männliche Wasserleiche in Fuhlsbüttel geborgen

Hamburg. Am Alsterzulauf in Fuhlsbüttel wurde am Sonntagmittag um 12.45 Uhr eine männliche Wasserleiche geborgen. Der Fundort der Leiche befand sich im Bereich des Ratsmühlendamms bei der Ratsmühlenbrücke.

. Die Identität des Mannes sei bisher noch nicht geklärt, so ein Polizeisprecher gegenüber dem Abendblatt. Die Leiche wurde anschließend ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.