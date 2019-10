Hamburg. Am Sonnabend stoppte ein Hamburger Polizeibeamter in Allermöhe einen Geisterfahrer mit mehreren Schüssen. Dieser war in falscher Richtung auf der Autobahn A25 unterwegs und zunächst vor der Polizei geflüchtet. Als er auf dem Nettelnburger Landweg auf den Beamten zufuhr, schoss dieser auf ihn. Der psychisch auffällige Mann blieb unverletzt und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Beim Polizeinotruf waren mehrere Hinweise auf den Falschfahrer eingegangen, der als Geisterfahrer auf dem stadteinwärts führenden Fahrstreifen der A25 fuhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand stellte sich die Polizei daraufhin zunächst an der Anschlussstelle Nettelnburger Landweg auf, um den Honda mit französischem Kennzeichen zu stoppen. Dem 35 Jahre alten Fahrer gelang es jedoch, das Einsatzfahrzeug zu umfahren und die Autobahn zu verlassen.

Der Geisterfahrer fuhr auf einen Polizeibeamten zu

Bei seiner Flucht über den Nettelnburger Landweg gefährdete er laut Polizei Moped- und Fahrradfahrer sowie Fußgänger, weil er unter anderem auch dort zeitweise durch den Gegenverkehr fuhr. Schließlich wendete der Fahrer und fuhr zurück in Richtung Autobahn. In Höhe Fanny-Lewald-Ring versuchten die Polizisten ein weiteres Mal, das Fahrzeug zu stoppen. Dafür stiegen sie aus ihrem Auto aus.

Der 35-Jährige umfuhr den Streifenwagen erneut und fuhr dann auf einen daneben stehenden 30 Jahre alten Polizeibeamten zu. In Notwehr schoss der Beamte mehrmals auf das Fahrzeug. Der Honda wurde zwar getroffen, war jedoch weiterhin fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt und setzte seine Flucht fort.

Polizeibesatzung rammt Geisterfahrer im Billwerder Ring

Einer weiteren Polizeibesatzung gelang es schließlich, den Honda im Billwerder Ring zu rammen und dadurch zu stoppen. Der Polizeiwagen wurde hierbei schwer beschädigt.

Der Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht und von einem Amtsarzt untersucht. Dieser ordnete die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie an. Um die Verkehrstauglichkeit des 35-Jährigen festzustellen, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Der Honda wurde als Beweismittel sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei transportiert.