Brunsbüttel. Der Gedanke lässt innerlich frösteln: Bei Dunkelheit soll die 41 Jahre alte Mutter aus Dithmarschen am Sonntag ins Watt der Nordsee hinausgegangen sein – an der Hand ihren erst acht Jahre alter Sohn.

Polizei und Feuerwehr setzten alle Hebel in Bewegung, Suchmannschaften, Rettungskreuzer, Hubschrauber. Ergebnislos. Im Fall der vermissten Dithmarscherin und ihrem Sohn stellten sich die Ermittler zunächst auf den schlimmsten Fall ein – „erweiterter Suizid“. Nun hat das mysteriöse Verschwinden eine dramatische Wendung genommen: Die Mutter könnte das Suizid-Drama mit ihrem Sohn nur vorgetäuscht haben.

Polizei fast sicher: Mutter mit Sohn (8) auf der Flucht

Das legen neue Erkenntnisse der Kriminalpolizei nahe. „Es verdichten sich die Hinweise für ein gezieltes Abtauchen aus dem Lebensumfeld“, sagte Polizeisprecher Stefan Hinrichs am Donnerstag dem Hamburger Abendblatt. Somit handelt es sich um eine Flucht statt um Suizid. „Die Kriminalpolizei konnte ermitteln, dass die Frau vor ihrem Verschwinden ihr Konto und das ihres Sohnes leergeräumt hatte“, so Stefan Hinrichs von der Polizeidirektion Itzehoe. „Zudem hatte die Frau ihre kompletten Ausweispapiere dabei.“

Fußspuren von Mutter und Kind führten durchs Watt zum Wasser

Ihr Verschwinden vorzutäuschen und im Watt eine falsche Spur zu legen, muss die 41-Jährige seit Längerem geplant haben. Denn einige Tage zuvor hatte sie ihr Auto für mehrere Tausend Euro verkauft. Zudem hätte die Mutter des Achtjährigen ins Gefängnis müssen. Hinrichs: „Sehr erschwerend kam noch hinzu, dass die Frau einen Tag nach ihrem Abtauchen eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monate hätte antreten müssen.“ Die Strafe sei durch einige Betrugsdelikte zustande gekommen.

Darüber hinaus hat sich am Donnerstag ein Zeuge bei der Kripo gemeldet. Diesem hatte die vermisste Frau vor einigen Tagen einige Gegenstände verkaufen wollen. Laut Polizei hat sie dem Zeugen gegenüber auch zumindest angedeutet, demnächst untertauchen zu wollen. „Ein Suizid in der Elbe wird durch diese Fakten immer unwahrscheinlicher“, sagte Polizeisprecher Hinrichs.

Handy der Frau war abgeschaltet

Derzeit prüfen die Ermittler weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die nach der Veröffentlichung der Fotos von Mutter und Sohn eingegangen sind. „Der Aufenthaltsort von Mutter und Sohn ist nach wie vor unbekannt“, so Hinrichs. Auch das Mobiltelefon bringt die Ermittler nicht weiter, da die Frau ihr Handy abgeschaltet hat.

Die 19-jährige Tochter der vermissten Frau hatte am späten Sonntagabend die Polizei verständigt. Daraufhin wurde eine großangelegte Suche am Brunsbütteler Elbdeich in die Wege geleitet, bei der auch speziell ausgebildete Suchhunde und Wärmebildkameras zum Einsatz kamen. Auch konkrete Spuren ergaben sich daraus allerdings nicht. „Die gezielte Absuche der Elbe und der Uferbereiche ist inzwischen eingestellt worden“, teilte die Polizeidirektion Itzehoe bereits am Dienstag mit. Auch dort sprach er bereits von der Möglichkeit, dass „die vermisste Frau gezielt ihr Lebensumfeld verlassen wollte“, wie Polizeisprecher Stefan Hinrichs sagte.

Tochter der Vermissten wird betreut

Laut Polizei hatten die Beamten am Tag des Verschwindens gegen 21.25 Uhr von der Tochter den Hinweis bekommen, dass die 41-Jährige mit ihrem kleinen Sohn mit der Ankündigung eines Selbstmords über den Elbdeich in Richtung Wasser gegangen seien. Fußspuren im Watt, Kleidungsstücke sowie Schuhe an einer Buhne hätten darauf hingedeutet, dass sich die Frau und der Junge in Wassernähe aufgehalten hätten. Die Tochter der verschwundenen 41-Jährigen soll sich in intensiver seelsorgerischer Betreuung befinden.

Die überraschende Wendung bei der aktuellen Vermisstensuche erinnert an den Fall von Reiner Reiber, Ehemann der früheren Bürgermeisterin von Westerland auf Sylt. Er hatte sich am 18. September 1996 in sein Auto gesetzt und war zu einer angeblichen Dienstreise nach Frankfurt am Main aufgebrochen.

Tags darauf telefonierte seine Ehefrau Petra Reiber zuletzt mit ihm. Erst ein Jahr später, nachdem auch ein Beitrag in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ zu dem Fall gesendet worden war, spürten die Ermittler den vermissten Mann lebendig auf. Er hatte dort unter seinem Geburtsnamen Born gelebt. „Er ist gut drauf“, wurde ein Polizeisprecher damals zitiert. Petra Reiber sei angesichts der Nachricht „freudig erregt“ gewesen.

In dem aktuellen Fall setzt die Polizei weiterhin auf Hinweise zum Verschwinden und Aufenthaltsort der 41-jährigen und ihres Sohnes. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0481-940 zu melden.