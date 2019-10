Brunsbüttel. Das spurlose Verschwinden einer 41 Jahre alten Dithmarscherin und ihres achtjährigen Sohnes hat eine spektakuläre Wendung genommen. Dass die Mutter, die mit ihrem Kind seit Sonntag im Watt vor Brunsbüttel vermisst wird, erweiterten Suizid begangen hat, schließt die Polizei inzwischen nahezu aus. "Es verdichten sich die Hinweise für ein gezieltes Abtauchen aus dem Lebensumfeld", sagte Polizeisprecher Stefan Hinrichs am Donnerstag dem Abendblatt.

Somit handelt es sich um Flucht statt um Suizid. "Die Kriminalpolizei konnte ermitteln, dass die Frau vor ihrem Verschwinden ihr Konto und das ihres Sohnes leergeräumt hatte", so Stefan Hinrichs von der Polizeidirektion Itzehoe. "Zudem hatte die Frau ihre kompletten Ausweispapiere dabei."

Im Watt vermisste Mutter hätte Haftstrafe antreten müssen

Ihr Verschwinden vorzutäuschen und im Watt eine falsche Spur zu legen, muss die 41-Jährige seit Längerem geplant haben. Denn einige Tage zuvor hatte sie ihr Auto für mehrere Tausend Euro verkauft. Zudem hätte die Mutter des Achtjährigen ins Gefängnis müssen. Hinrichs: "Sehr erschwerend kam noch hinzu, dass die Frau einen Tag nach ihrem Abtauchen eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monate hätte antreten müssen." Die Strafe sei durch einige Betrugsdelikte zustande gekommen.

Darüberhinaus hat sich am Donnerstag ein Zeuge bei der Kripo gemeldet. Diesem hatte die vermisste Frau vor einigen Tagen einige Sachen verkaufen wollen. Laut Polizei hat sie dem Zeugen gegenüber auch ein Absetzen erwähnt. "Ein Suizid in der Elbe wird durch diese Fakten immer unwahrscheinlicher", sagte Polizeisprecher Hinrichs.

41-Jährige hat ihr Handy abgestellt – Polizei sucht Zeugen

Derzeit prüfen die Ermittler weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die nach der Veröffentlichung der Fotos von Mutter und Sohn eingegangen sind. "Der Aufenthaltsort von Mutter und Sohn ist nach wie vor unbekannt", so Hinrichs. Auch das Mobiltelefon bringt die Ermittler nicht weiter, da die Frau ihr Handy abgeschaltet hat. Wer die vermisste 41-Jährige mit ihrem Kind gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heide unter 0481-940 zu melden.

Die 19-jährige Tochter der vermissten Frau hatte am späten Sonntagabend die Polizei verständigt. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suche am Brunsbütteler Elbdeich gestartet mit Seenotrettungskreuzer, Hubschrauber, Rettungshundestaffel und Wärmebildkameras – jedoch ohne Ergebnis. Laut Polizei hatten die Beamten gegen 21.25 Uhr von der Tochter den Hinweis bekommen, dass die 41-Jährige mit ihrem kleinen Sohn mit der Ankündigung eines Selbstmords über den Elbdeich in Richtung Wasser gegangen seien. Fußspuren im Watt, Kleidungsstücke sowie Schuhe an einer Buhne hätten darauf hingedeutet, dass sich die Frau und der Junge in Wassernähe aufgehalten hätten.