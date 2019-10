Bombe an der Autobahn A7: Experten beraten Evakuierung

Arbeiter entdecken Weltkriegsbombe in Schnelsen. Die Entschärfung könnte sich bis in die späten Abendstunden hinziehen.

Hamburg. An der Wendlohstraße in Hamburg-Schnelsen ist bei Bauarbeiten am Mittwochnachmittag eine 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten sind vor Ort. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Entschärfung wird wahrscheinlich erst in den späten Abendstunden beendet sein. Die Alarmierung kam um 14.45 Uhr, wie ein Feuerwehrsprecher dem Abendblatt sagte.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein weisen bereits darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen für den Busverkehr kommen kann. Die Verkehrsleitzentrale hatte vor 18 Uhr noch keine auffälligen Staus gemeldet. Ob die Autobahn A7 von einem möglichen Sperradius betroffen sein werde, war noch unklar.

"Die Bombe steht auf dem Kopf, also mit der Spitze nach oben“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei zunächst noch unklar, welche Art von Zünder sie habe und was das für die Entschärfung und mögliche Evakuierungen bedeute. Wie der Hamburger Feuerwehrsprecher Martin Schneider dem Abendblatt sagte, liege das nächste Haus rund 150 Meter vom Fundort entfernt.

Bombenfund in Hamburg an Bauplatz für Feuerwache

Er ging davon aus, dass die Feuerwehr und Experten des Kampfmittelräumdienstes noch mindestens einige Stunden am Fundort sein werden. Wenn Wohnhäuser geräumt werden müssten, könne der Einsatz auch noch bis Mitternacht andauern. Das werde mit der Polizei entschieden.

Die Bombe liegt an der Stelle in der Nähe der Autobahn A7, an der eine neue Feuerwehrwache entstehen soll. Sie wird für den neuen Deckel über der A7 sowie den Tunnel darunter gebraucht.

( HA/ryb )