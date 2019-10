Thieshope. Bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn A7 bei Thieshope wurden mehrere Menschen verletzt. Gegen 5 Uhr verlor ein Schwertransporter aufgrund eines technischen Defekts einen Reifen, der auf die linke Spur rollte. Im Dunkeln erkannte ein Autofahrer den Reifen zu spät und kollidierte mit dem Rad. Daraufhin fuhr ein Kurierfahrer auf den verunfallten Audi auf.

Der Schwertransporter verlor einen Reifen.

Foto: JOTO

Der Kurierfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch das unter Schock stehende Ehepaar in dem Audi wurde in eine Klinik gefahren.

Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Hamburg für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau bis Garlstorf, teilte die Polizei mit. Ab etwa 8.30 Uhr wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen um die Unfallstelle herumgeleitet. Die Verkehrsbehinderungen dürften noch länger anhalten, sagte der Sprecher.