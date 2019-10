Hamburg. In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in Mümmelmannsberg ausrücken. Dort brannten in der Straße Bienenbusch zwei abgestellte Autos. Die Löscharbeiten dauerten von 1 bis 2 Uhr am frühen Morgen.

Ob das Feuer in der Billstedter Gegend vorsätzlich gelegt wurde, ermittelt jetzt die Polizei. Vor einigen Tagen hatte es – ebenfalls in Mümmelmannsberg – einen Kellerbrand gegeben. Bei dem Feuer in einem Wohnhaus in der Max-Pechstein-Straße ging die Polizei von Brandstiftung aus. Zuvor hatten auch Müllcontainer in dem Gebiet gebrannt.