Hamburg. Brisante Funde am Hamburger Flughafen: Am Sonnabend entdeckten Sicherheitsmitarbeiter ein verbotenes Butterflymesser im Handgepäck eines 29-jährigen Mannes. Daraufhin riefen sie die Bundespolizei zur Luftsicherheitskontrolle dazu. Diese stellten das Messer sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und trat anschließend seinen Flug an.

Am Sonntag fanden Mitarbeiter des Sicherheitspersonals ein Pfefferspray im Handgepäck einer 57 Jahre alten Amerikanerin. Dieses verfügte nicht über den erforderlichen Hinweis zur Tierabwehr. Die Frau erhielt eine Strafanzeige und wollte sich auf Nachfrage nicht weiter äußern. Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau weiterreisen.