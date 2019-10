Hamburg. Zu einem größeren Unfall ist es am Montagmorgen im Berufsverkehr auf der Autobahn 1 Richtung Süden in Höhe Öjendorf gekommen. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage mitteilte, waren um 5.47 Uhr bei einem Spurwechsel zwei Autos miteinander kollidiert. Dadurch wurden weitere acht Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Autobahn Richtung Süden musste kurzzeitig gesperrt werden. Zurzeit ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von sechs Kilometern zurück bis zur Anschlussstelle Stapelfeld.