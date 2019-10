Hamburg. In der Nacht zum Sonnabend wurde in einem Hinterhof an der Billstedter Hauptstraße ein Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Der Lagedienst der Polizei bestätigte auf Abendblatt-Anfrage einen entsprechenden Bericht des NDR.

Zu den Hintergründen ist derzeit noch nichts bekannt.