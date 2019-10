Hamburg. Ein Mann, der eine Schlägerei vor einer Shishabar in Hohenfelde schlichten wollte, ist mit einem Messer leicht verletzt worden. Gegen 1.50 Uhr in der Nacht zum Sonnabend stand das spätere Opfer vor der Bar in der Lübecker Straße, als er nach Zeugenaussagen eine Schlägerei in der Nähe bemerkte. Er wollte wohl schlichtend eingreifen, wurde stattdessen aber selbst verletzt.

Laut Lagedienst der Polizei erlitt er eine leichte Schnittverletzung. Die ursprünglichen Streithähne flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.