Hamburg. Die Anklage klingt recht nüchtern: Einbruch, Diebstahl, schwerer Raub, Hehlerei. Doch was das Landgericht Hamburg von Montag an verhandelt, ist schon ein Kriminalfall der besonderen Art. Eine Frau und zwei Männer sollen in Wohnungen eingebrochen sein und dabei Bargeld und Schmuck für mindestens 260.000 Euro erbeutet haben. Darunter war auch eine Tat in Alsterdorf, bei der aus einem Tresor allein 220.000 Euro gestohlen wurden.

Dort hatte die Angeklagte als Putzfrau gearbeitet und augenscheinlich die Vermögensverhältnisse ihres Arbeitgebers ausgekundschaftet. Auch die weiteren Taten geschahen in Stadtteilen, in denen viele vermögende Hamburger wohnen.

Überfall: Rentnerin gefesselt und misshandelt

Außerdem gingen die Angeklagte K. (45) und ihre Komplizen offenbar besonders brutal vor. K. soll mit dem ebenso Angeklagten W. und mit einem bislang Unbekannten am 13. September 2018 gemeinsam die Rentnerin H. (71) in Marienthal überfallen und misshandelt haben. W. und der Unbekannte, so die Anklage, seien maskiert in die Wohnung eingestiegen und von H. überrascht worden.

Die mutmaßlichen Täter hätten die Frau zum Öffnen des Tresors gezwungen, sie gefesselt und mit Flüssigkeiten übergossen. Ihre Beute, während K. im Fluchtfahrzeug gewartet haben soll: 2000 Euro, Schmuck, Wertsachen. Diese Beute haben sie laut Anklage mit dem dritten Angeklagten F.K. geteilt.

Zuvor, so die Anklage, hätten K. und W. in derselben Nacht Armbanduhren aus einem Einfamilienhaus in Wellingsbüttel gestohlen, wo sie eingestiegen waren. In Alsterdorf sollen die mutmaßlichen Täter zwei Tage vorher eine Terrassentür aufgehebelt und aus einem Tresor 220.000 Euro Bargeld und Schmuck gestohlen haben. Dort soll K. ebenfalls im Auto gewartet haben.