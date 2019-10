Hamburg. Ein Baggerfahrer hätte am Freitagmorgen beinahe eine Vollsperrung der Autobahn 7 ausgelöst: Bei Arbeiten an der Frohmestraße in Schnelsen wurde durch die Baggerschaufel eine Gasleitung beschädigt. Die gegen 8 Uhr alarmierte Feuerwehr ließ ein Gebäude direkt neben dem Gasleck räumen und bereitete bereits die Sperrung der A7 wegen Explosionsgefahr vor.

Bevor der Verkehr auf der Autobahn 7 tatsächlich gestoppt werden musste, konnte Gasnetz Hamburg die Leitung aber schließen, die Gaswolke hat sich gegen 9 Uhr fast vollständig verzogen, die bestehenden Sperrungen konnten aufgehoben werden.