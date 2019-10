Hanstedt. Ein 19-jähriger Asylbewerber hat am Donnerstagnachmittag in Hanstedt im Landkreis Harburg eine Passantin auf offener Straße unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 14.15 Uhr in der Harburger Straße. Eine Zeugin sah den Angriff und kam der Passantin zur Hilfe. Die beiden Frauen konnten sich unverletzt ins Auto der Zeugin retten und zur Polizeiwache in Hanstedt fahren.

Dank der guten Beschreibung des Täters vermuteten die Beamten den Mann im Umfeld der Flüchtlingsunterkunft in Hanstedt. In der Unterkunft konnten sie tatsächlich den 19-Jährigen antreffen. Als die beiden Polizisten ihn ansprachen, ging er mit einem Küchenmesser auf sie los. Die Beamten schafften es, den Mann zu überwältigen und festzunehmen.

Beamte leicht verletzt

Sie wurden dabei leicht verletzt und mussten wegen Schnittverletzungen von Sanitätern behandelt werden. Der 19-jährige, der als unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam, wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er sei in der Vergangenheit bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten würden von einem psychischen Ausnahmezustand ausgehen.

Am Nachmittag nahmen die Tatortermittler der Polizei die Arbeit in der Flüchtlingsunterkunft auf, um mögliche Spuren zu sichern. Es läuft nun ein Verfahren gegen den 19-Jährigen wegen dreifachen versuchten Tötungsdelikts.