Hamburg. Groß-Razzia in Hamburg am Donnerstagmorgen: Wie die Bundespolizei Hannover am Morgen mitteilte, vollstrecken rund 100 Beamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Es gehe um organisierte Kriminalität und das Einschleusen von Ausländern.

Groß-Razzia der Bundespolizei in Tonndorf Der Einsatz begann um 6.00 Uhr und dauert voraussichtlich noch bis zum Mittag an. Im Fokus der Bundespolizei liegen Gebäude im Stadtteil Tonndorf. Im Zuge der Durchsuchung hoffen die Einsatzkräfte, weitere Beweismittel zu finden. Außerdem werden Personen, die sich in den Gebäuden aufhalten, erkennungsdienstlich erfasst. Weitere Details wurden nicht genannt. "Aufgrund der laufenden Maßnahmen werden derzeit keine weiteren Angaben getätigt, um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden", hieß es. Der Einsatz wird von der Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung durchgeführt und durch die Bundesbereitschaftspolizei aus Ratzeburg unterstützt. Schleuser-Razzien in anderen Bundesländern Am 12. September hatte eine Ermittlungsgruppe von Bundespolizei und Berliner Polizei bei einer Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern 33 Häuser durchsucht. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft den Tatverdächtigen das Einschleusen von Ausländern vor. Sie sollen Scheinehen und fingierte Vaterschaftsanerkennungen arrangiert haben. In Bremen waren am 4. September 600 Polizisten an einem Großeinsatz gegen die Schleuserkriminalität beteiligt.

( lag/ryb )