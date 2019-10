Hamburg. Weiträumige Absperrungen, schwer bewaffnete Polizisten: Am Mittwochnachmittag ist die Hamburger Polizei zu einem Großeinsatz in St. Georg ausgerückt. Nach Abendblatt-Informationen soll sich ein psychisch Kranker in einer Wohnung an der Stiftstraße verschanzt haben. Möglicherweise habe er eine Schusswaffe. Dem Einsatz soll eine Körperverletzung vorangegangen sein.

Spezialkräfte der Polizei sind bereits in dem Mehrfamilienhaus, die Stiftstraße ist für den Verkehr gesperrt, ebenso Teile der Alexanderstraße.

Mehr in Kürze