Hamburg. Ärgernis im Berufsverkehr am frühen Mittwochmorgen in Hamburg: Die Züge der U-Bahnlinie U2 ("rote Linie") wurden gegen 5.20 Uhr zwischen Niendorf-Nord und Christuskirche ausgesetzt. Grund war laut Informationen der Hamburger Hochbahn eine Stellwerkstörung in Niendorf-Nord.

Dieser Grund wird immer häufiger genannt für kurzfristige Sperrungen, vor allem bei der Hamburger S-Bahn. Die Hochbahn wollte schnell einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis einsetzen. Die Länge der Sperrung auf der wichtigen Strecke in die Hamburger City war am frühen Morgen noch unklar.