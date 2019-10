Hamburg. In der Nacht zu Dienstag sind parallel zum Großbrand in einer Druckerei in Hohenfelde in vier verschiedenen Stadtteilen Hamburgs insgesamt acht Pkw in Flammen aufgegangen: Laut Lagedienst der Polizei mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der Uhlenhorst, auf St. Pauli, in Niendorf und Schnelsen ausrücken, um brennende Autos zu löschen. In allen Fällen ermittelt die Polizei nun, ob es sich um Brandstiftung handelt.

In der Leo-Leistikow-Allee auf der Uhlenhorst wurden vier Pkw zerstört, darunter ein BMW und ein Mercedes

In der Otzenstraße auf St. Pauli brannte ein Mercedes aus

Am Tibarg in Niendorf schlugen Flammen aus einem Dacia und einem Ford

Im Barmstedter Weg in Schnelsen brannte ein weiterer Pkw