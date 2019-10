Hamburg. In der Nincoper Straße in Neuenfelde hat in der Nacht zu Freitag eine Gaststätte gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 1.38 Uhr alarmiert. Wie der Lagedienst mitteilt, konnte der Brand schnell gelöscht werden und das Haus ist nicht abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Es war aber ein längerer Einsatz nötig, weil alle Einschubdecken in dem alten Haus auf Glutnester kontrolliert werden mussten. Um 5 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.