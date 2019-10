Hamburg. Großalarm für die Hamburger Feuerwehr: Ein Kellerbrand in einem achtstöckigen Wohnhaus in der Max-Pechstein-Straße in Mümmelmannsberg hat den Einsatz von rund 60 Feuerwehrleuten notwendig gemacht. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Rauch und Feuer aus mehreren Kellerfenstern. Der Brandrauch hatte sich ins Treppenhaus ausgebreitet – und von dort aus auch in mehrere Wohnungen, deren Bewohner laut Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger die Türen geöffnet hatten. Sie retteten sich auf Terrassen und Balkone und riefen um Hilfe.

Acht Menschen gerettet – Polizei sucht Brandstifter

Die Feuerwehrleute retteten insgesamt acht Menschen mit Fluchthauben aus dem verqualmten Gebäude, sieben von ihnen mussten nur ambulant versorgt werden, eine Person wurde wegen Rauchgasinhalation ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, vermutlich werden die Bewohner noch am späten Abend in ihre Wohnungen zurückkehren können. Nach Abendblatt-Informationen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die Polizei, die ebenfalls mit vielen Einsatzkräften vor Ort war, suchte währende des Feuerwehreinsatzes die Nebenstraßen ab.