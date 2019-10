Hamburg. Ein 28-Jähriger Albaner, seine 61 Jahre alte Ehefrau, ein Luxusauto, drei Länder und zwei Festnahmen sind die Zutaten eines kuriosen Drogenschmuggels, den jetzt das Hamburger Drogendezernat aufgedeckt hat.

Seit August waren die Hamburger Beamten dem in Seevetal lebenden Blenardo H. (28) auf der Spur, weil er mit größeren Mengen Kokain gehandelt haben soll. Auch seine Ehefrau Janett R. rückte laut Polizei als Mittäterin in den Fokus der Ermittler. Ihr besonderes Interesse wurde geweckt, als Blenardo H. im September nach Spanien reiste und in Malaga einen Mercedes-Benz GLK übernahm. Den Geländewagen hatte zuvor sein Komplize Elvis L. (31) von Seevetal aus dorthin gefahren. Schließlich gesellte sich noch Janett H. dazu. Am 26. September brach die 61-Jährige mit dem Mercedes GLK nach Deutschland auf. Den Hamburger Ermittlern war längst klar: Mit dem Luxusauto sollen Drogen nach Deutschland transportiert werden.

Magnetisch gesichertes Versteck in der Rückbank

Am Tag darauf nahmen Beamte des französischen Zolls die Frau fest. „In dem GLK fanden sie ein magnetisch gesichertes Schmuggelversteck in der Rückbank sowie zwei Verstecke im Fahrzeugboden. Hier fanden die Beamten insgesamt 63 Kilogramm Haschisch und rund zwei Kilogramm Kokain“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen, das Auto mitsamt der Drogen sichergestellt.

Nach dem Zugriff sicherten die Beamten in den Wohnungen der beiden Hauptverdächtigen Beweismaterial. Blenardo H. reiste am 28. September über den Flughafen wieder nach Hamburg ein – und wurde prompt festgenommen. Bei sich hatte er ein Cryptohandy und rund 10.000 Euro Dealgeld. Vom Flughafen abgeholt hatten ihn Elvis L. und eine 26 Jahre Albanerin, mit der Blenardo H. offenbar – trotz der Ehe mit der 61-Jährigen – frisch verlobt ist. Sie hatten 11.000 Euro mutmaßliches Dealgeld bei sich. Die beiden kamen mangels dringendem Tatverdacht wieder auf freien Fuß. Blenardo H. hingegen sitzt in U-Haft.