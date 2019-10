Harburg. Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A1 zwischen Rade und dem Buchholzer Dreieck in Richtung Hamburg seit 15.20 Uhr voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei Winsen (Luhe) verletzten sich zwei Personen. Aktuell hat sich ein Rückstau von zwölf Kilometern entwickelt. Auf den Ausweichstrecken der B75 und B3 staut sich der Verkehr auf mehr als 20 Kilometer.

Lkw fuhr auf anderen Lkw auf

Bei stockendem Verkehr bremste ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Eine Pkw-Fahrerin bemerkte den Unfall nicht rechtzeitig und fuhr ebenfalls auf den Lkw auf.

Der 64-Jährige wurde im Fußraum eingeklemmt und kam mit einer Quetschung am Bein in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde mit Verdacht auf ein gebrochenes Handgelenk ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zurzeit wird die Fahrbahn nach der Bergung der Fahrzeuge gereinigt. Die Vollsperrung hat noch einige Minuten Bestand.