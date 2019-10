Hamburg. Am Montagnachmittag ist ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Billstedt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche den Schiffbeker Weg zu Fuß überqueren. Dort staute sich der Verkehr in Richtung Billbrook.

Der 14-Jährige lief zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine Mercedes S-Klasse den Jugendlichen an. Das Unfallopfer wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 45-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.