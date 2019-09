Hamburg. Ein Streifenwagen, der zu einem Einsatz Richtung St. Pauli unterwegs war, ist am Sonnabendmorgen gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Gorch-Fock-Wall/Jungiusstraße mit einem Auto kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden die drei Polizisten in dem Streifenwagen verletzt. Der Gorch-Fock-Wall wurde nach dem Unfall Richtung Innenstadt gesperrt.

Die Besatzung des Polizeiwagens wollte zu einem Einsatz an der Reeperbahn, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. "Es ging um eine Bedrohung mit Waffe." Deshalb hatten es die Beamten äußerst eilig und waren mit Sonderrechten unterwegs. Das bedeutet: Der Streifenwagen fuhr mit Blaulicht und Sirene die Straße entlang.

Bei der Kollision wurde der Streifenwagen erheblich beschädigt. Die drei verletzten Polizisten kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt und ist laut Polizei nicht Verursacher des Unfalls.