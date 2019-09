Hamburg. Erneut haben sich Betrügerinnen in Hamburg als Wunderheilerinnen ausgegeben und eine 59 Jahre alte Frau um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei berichtet, verwickelten zwei Frauen ihr Opfer am Rehrstieg in Hausbruch zunächst in ein Gespräch. Dabei behaupteten die unbekannten Frauen, dass sie heilende Kräfte hätten.

Zudem stellten die vermeintlichen Heilerinnen fest, dass die 59-Jährige angeblich eine schlechte Aura habe. "Der Geschädigten wurde mitgeteilt, dass sie diese Aura durch Gebete säubern könne. Auch das Geld der Geschädigten würde zur schlechten Aura beitragen und könne ebenfalls gesäubert werden", erklärt Polizeisprecher Daniel Ritterskamp die Betrugsmasche, der in ähnlicher Form bereits Frauen in Neugraben zum Opfer gefallen sind.

Weil die beiden Trickbetrügerinnen offenbar so überzeugend auf die 59-Jährige wirkten, nahm sie die Frauen mit zu sich nach Hause und hob später sogar einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab.

Frau musste löffelweise Wasser in Flasche füllen

In der Wohnung der Frau erfolgte die sogenannte Säuberung: Die 59-Jährige musste mit Löffeln Wasser in eine Plastikflasche füllen. "Diese trank sie dann bei der Geldübergabe aus, wodurch die Wirkung der Heilung offenbar unterstützt werden sollte", so Ritterskamp. Die Geldübergabe erfolgt dabei am Rehrstieg an einem Spielplatz. Hier wickelten die Täterinnen das Geld in ein Tuch ein, anschließend machten sie beschwörende Bewegungen und sprachen Gebete.

Die 59-Jährige erhielt nun das Bündel zurück, zudem forderten die Trickbetrügerinnen sie auf, dieses zugunsten der heilenden Wirkung mehrere Tage unter dem Kopfkissen aufzubewahren und vor allem mit niemandem darüber zu sprechen. Anschließend gingen die vermeintlichen Heilerinnen weg.

Ritterskamp: "Als die Geschädigte wieder Zuhause war, öffnete sie das Bündel und stellte fest, dass es anstatt ihres Geldes nur wertloses Papier enthielt." Die Frau alarmierte die Polizei. Diese ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

beide haben ein osteuropäisches Aussehen

sind zwischen 40 und 45 Jahre alt

Eine Trickbetrügerin

hat eine kräftige Statur

ist etwa 1,70 Meter groß

hat braune Haare

zur Tatzeit trug sie eine dunkle Hose, weißen Pullover, weiße Jacke und schwarzen Schal

Die andere Gesuchte

ist etwas kleiner (1,55 bis 1,60 Meter groß)

schlanker als ihre Komplizin

hat schulterlanges Haar

während der Tat trug sie eine schwarze Hose mit grauen Streifen, einen olivfarbenen Mantel und lilafarbene Schuhe

Zeugen, die die Tat am Mittwoch, 25. September, gegen 12.30 Uhr am Rehrstieg beobachtet haben oder denen die Frauen in der Nähe aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89 (Hinweistelefon) oder einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei informiert und rät:

Betrüger sind ausgesprochen kreativ, wenn es darum geht, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die gewählten Szenarien setzen die Opfer häufig unter Druck, sodass das Bauchgefühl ausgeschaltet wird und das Opfer wie unter Zwang handelt. Zusätzlich arbeiten sie mit den unterschiedlichsten Ablenkungsmanövern.

Fragen Sie sich: