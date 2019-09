Hamburg. Für die Zeugen war es ein schlimmer Anblick: Die Unfallstelle an der Barmbeker Krausestraße Ecke Lämmersieth zeigte am Mittwochabend ein erschreckendes Bild. Eine Radfahrerin war gegen 21.30 Uhr mit der schweren Honda eines Motorradfahrers zusammen gestoßen. Sie kam schwerverletzt mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Retter vor Ort hatte sie viel Blut verloren.

Wie es zudem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Zeugen wollen vorher ein Gespräch zwischen den beiden beobachtet haben. Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt.

Am Nachmittag hatte eine demente Frau am Elbstrand in Övelgönne offenbar von ihrem Gatten einen Autoschlüssel für einen Range Rover entwendet und hatte den SUV in einem Weg festgefahren. Bis zum Abend waren Helfer laut polizeilichem Lagedienst damit beschäftigt, den SUV aus dem Weg herauszubekommen. Die verwirrte Frau konnte schnell aus dem Wagen befreit werden.

