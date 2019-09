Hamburg. Es war wohl mehr der Schock als eine wirklich schwere Verletzung: Zwei Kinder im Alter von drei und zehn Jahren sind nach einem Unfall auf der Schnackenburgallee in Hamburg-Bahrenfeld vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Sie erlitten nach erster Begutachtung durch die zahlreich angerückten Rettungskräfte bei dem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr leichte Blessuren, standen nach Angaben der Retter vor Ort aber extrem unter Schock.

Ein VW Passat wollte nach Angaben der Hamburger Polizei offenbar von einer Tankstelle in den Verkehr auf der vierspurigen Straße in der Nähe des Volksparkstadion und der Autobahnauffahrt zur A7 einbiegen. Dessen Fahrer übersah vermutlich einen herannahenden Fiat, was zum Unfall führte.

Die Unfallaufnahme sorgte für leichte Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zunächst hatte es geheißen, es habe deutlich mehr Verletzte gegeben.

Etwa eineinhalb Stunde später krachte es erneut auf der Schnackenburgallee: Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.