Hamburg. In der Nähe des Flughafens kam es am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr zu einem Motorradunfall. Der Vorfall ereignete sich am Tunnelsausgang der Sengelmannstraße in Fahrtrichtung City-Nord, als ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad ungebremst auf einen Transporter auffuhr. Dieser musste zuvor verkehrsbedingt halten, was der Fahrer einer Yamaha übersah.

Der Mottoradfahrer wurde durch den Aufpralls gegen die Heckklappe des VW T6 und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Der gerufene Notarzt ließ den 18-Jährigen anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus bringen. Dort wurde er behandelt, kurz darauf jedoch wieder entlassen. Er hatte bei dem Unfall Glück im Unglück: Außer einigen Prellungen und einem leichten Schock war er unversehrt geblieben.

Nach Unfall: Motorrad mit Totalschaden

Das Motorrad, eine Yamaha, habe vermutlich einen Totalschaden, sagte ein Polizeisprecher dem Abendblatt. Der Transporter hatte ebenfalls einen Sachschaden erlitten. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen, auch ein Sachverständiger war vor Ort. Wegen des Unfalls musste der linke Fahrstreifen der Sengelmannstraße bis 10.45 Uhr gesperrt werden.