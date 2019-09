Unbekannte rauben Geldboten in Billstedt aus und flüchten

Hamburg. Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde ein Geldbote in Billstedt Opfer eines Überfalls. Der 48-Jährige hatte die Einnahmen eines Getränkemarktes in der Liebigstraße in Billbrook eingesammelt. Nachdem er seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Am Alten Zoll abgestellt hatte, traten plötzlich zwei Männer an ihn heran und schlugen auf ihn ein.

Die Umhängetasche, in der sich das Geld befand, entrissen sie dem Boten und flüchteten zu einem wartenden Pkw, in dem eine dritter Person bereits auf die Räuber wartete. Alle drei flüchteten mit der hellen Limousine unerkannt in Richtung Schiffbeker Weg.

Räuber mit auffälligem Bauch

Die zwei Haupttäter werden wie folgt beschrieben: Beide seien von kräftiger Statur mit auffälligem Bauch. Einer habe Nike-Schuhe, eine blaue Hose und einen grauen Kapuzenpullover, der andere weiße Schuhe, eine helle Trainingshose, einen hellen Kapuzenpullover und weiße Handschuhe getragen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 040/42 86 - 56 789 entgegen.

( josi )