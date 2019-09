Hamburg. Drei Personen sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in der Charlottenburger Straße in Jenfeld verletzt worden. Der Fahrer des Pkw erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall passierte gegen 23.15 Uhr. Ein Autofahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Laternenpfahl. Der Mann wurde schwer verletzt. Zwei weitere Insassen des Wagens erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer wurde vor Ort notärztlich versorgt und kam dann in eine Krankenhaus. Die Charlottenburger Straße blieb während des Rettungseinsatzes voll gesperrt.

Ein Feuerwehrmann entfernt die Lampe vom Lichtmast. Sie drohte, abzustürzen.

Foto: Michael Arning

Die Feuerwehr musste zudem die Lampe vom beschädigten Laternenpfahl entfernen. Sie drohte herunterzufallen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.