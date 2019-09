Êin Verkehrsunfall hat am Freitagabend in Eilbek für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilt, wurde sie um 22.21 Uhr alarmiert, weil an der Ecke Wandsbeker Chaussee/Kantstraße zwei Autos zusammengestoßen waren. Eine Person erlitt Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Sperrung der Wandsbeker Chaussee Richtung Innenstadt kam es zu Staus. Erst um Mitternacht konnte die Straße wieder komplett freigegeben werden. Stadtauswärts stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.