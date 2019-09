Raub mit Schusswaffe: Zwei Schachteln Zigaretten erbeutet

Unbekannte haben am Donnerstagabend einen Kiosk in Dulsberg überfallen. Angestellter mit Platzwunde ins Krankenhaus.

Hamburg. Zwei maskierte Täter haben am Donnerstagabend gegen 22.22 Uhr einen Kiosk an der Straßburger Straße am U-Bahnhof überfallen. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Das verweigerte der 29-Jährige jedoch. Ein Täter griff den Angestellten daraufhin an und schlug ihm mit der Schusswaffe gegen den Hinterkopf. Die bislang unbekannten Täter flüchteten daraufhin mit ihrer Beute: Zwei Schachteln Zigaretten.

Fahndung nach maskierten Kiosk-Räubern

Der Angestellte wurde mit einer Platzwunde am Hinterkopf in ein Krankenhaus gebracht. Die anschließende Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen war erfolglos. Deshalb sucht die Polizei jetzt mit Personenbeschreibung öffentlich nach den unbekannten Tätern. Einer der beiden Männer ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze, blonde Haare, trug eine schwarze Jacke und ein helles Shirt. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 1.70 Meter groß, hat dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen im Zusammenhang der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( lag )