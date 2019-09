Hamburg. Ein lauschiger Abend im Kleingartenverein 705 in Wilhelmsburg. Es ist 21.10 Uhr am Donnerstag, die Luft ist mild in Brummerkaten. Plötzlich zerreißt ein Knall die Stille. Auf dem Parkplatz Rahmwerderstraße brennt ein Auto.

Die Laubenpieper rennen in Richtung Feuer und finden einen Opel lichterloh brennend. Daneben einen Mercedes, auf den die Flammen überzugreifen drohen und – einen Parzellen-Kollegen. Er versucht bereits, mit einem Gartenschlauch gegen die Flammen vorzugehen. Erfolglos. Die Feuerwehr rückt an. Sie aber hat zunächst Probleme mit der Wasserversorgung. Inzwischen brennt auch der Mercedes.

War es ein platzender Reifen?

Beide Autos konnten schnell gelöscht werden, sind aber Totalschäden. Was den Knall ausgelöst haben könnte, blieb unklar. "Eine Explosion war es definitiv nicht", sagte ein Polizeisprecher. Auch die Brandursache ist unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. Vielleicht war es ein infolge der Hitzeentwicklung platzender Reifen? Polizei und Feuerwehr fanden keine Hinweise auf Brandbeschleuniger oder Fremdverschulden. Die Kleingärtner kamen mit dem Schrecken davon.