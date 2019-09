Hamburg. Schwerer Arbeitsunfall in der HafenCity in Hamburg: Am Donnerstagvormittag stürzte ein 47 Jahre alter Dachdecker am Sandtorkai durch eine Glaskuppel im siebten Stock. "Der Mann fiel drei Meter tief und musste verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Sturz ereignete sich gegen zehn Uhr. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt.