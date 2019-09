Hamburg. Im Keller der Altonaer Kinderklinik brach am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Laut eines Sprechers der Feuerwehr gerieten Matratzen und Mobiliar in Brand und lösten die automatische Brandmeldeanlage aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe es im Keller des Krankenhauses eine starke Rauchentwicklung gegeben, die sich jedoch nicht auf das gesamte Gebäude ausbreitete, so der Sprecher.

Da sich die Rauchentwicklung zum größten Teil auf das Untergeschoss beschränkte, war eine Evakuierung der Klinik nicht notwendig. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.