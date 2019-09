Hamburg. Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen an der Billhorner Brückenstraße von einem Transporter erfasst worden und gestürtzt. Vermutlich übersah der Fahrer des weißen Lieferwagens den Radfahrer beim Abbiegen. "Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, saß der Radfahrer auf dem Gehweg", sagt ein Polizeisprecher. Per Rettungswagen kam das Unfallopfer in ein Krankenhaus.

Wie es genau zu dem Unfall gegen 5.45 Uhr in Rothenburgsort gekommen war, müssen nun weitere Ermittlungen der Polizei ergeben.