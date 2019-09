Hamburg. Weil eine Fensterscheibe aus der 8. Etage eines Bürogebäudes in der Innenstadt zu stürzen drohte, ist die Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Zwölf Beamte trafen um 17.35 Uhr in zwei Fahrzeugen an der Straße Kurze Mühren 20 ein, wo das Systemrestaurant Vapiano eine Filiale betreibt.

Der Einsatz fand direkt oberhalb der City-Filiale von Vapiano statt.

Foto: Michael Arning

Wegen des stärkeren Windes wurden die Höhenretter alarmiert. Diese sicherten die etwa drei Quadratmeter große Glasscheibe mit einem Spanngurt. Im Anschluss wurde der Glasernotdienst angefordert, der das Problem beheben soll. Der Einsatz dauert noch immer an. Das Umfeld in der Straße Kurze Mühren ist vorsorglich abgesperrt.