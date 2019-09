Hamburg. Ein Autofahrer hat offenbar beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Fahrer eines Toyota am Dienstagmittag in die Straße "Am Neugrabener Bahnhof" ein. Eine Radfahrerin überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße an einer Ampel bei Grün und wurde von dem weißen Auto erfasst,überrollt und laut Polizei wenige Meter mitgeschliffen.

"Noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte gelang es Passanten die Frau zu befreien", so ein Polizeisprecher. Die Frau kam per Rettungswagen in eine Klinik. Wie schwer sie verletzt ist, könne noch nicht gesagt werden. Fest steht bislang nur, das sie schwere Verletzungen am Bein erlitten hat.

Der Fahrer des Toyota stieg an der Unfallstelle aus seinem Auto. Der betagte Mann mit Gehstock blieb offenbar unverletzt.